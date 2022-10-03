Шахтер позаботится о лечении руки героя Азовстали Дианова
Шахтер уже договорился об операции героя в США (Фото:Дмитрий Казацкий (Орест) / АЗОВ — Мариуполь / Telegram)
Футбольный клуб Шахтер взял на себя лечение руки украинского военного, защитника Азовстали Михаила Дианова, которого освободили в рамках обмена 21 сентября.
Как сообщает Цензор.НЕТ, донецкий клуб уже договорился об операции героя в США, но сперва ему нужно прибавить в весе.
Дианов, вероятно, является болельщиком Шахтера. Ранее он давал интервью в экипировке «Горняков».
Сообщалось, что в руке освобожденного защитника Мариуполя Михаила Дианова не хватает 4 см кости.
Шахтер вышел на недавний матч 5-го тура чемпионата Украины против харьковского Металлиста в футболках с изображением Дианова.
Также на экипировке, в которой вышли футболисты донецкого клуба, напечатали слова: «Слава героям Азовстали!».