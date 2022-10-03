Шахтер позаботится о лечении руки героя Азовстали Дианова 3 октября, 23:54 Шахтер уже договорился об операции героя в США (Фото:Дмитрий Казацкий (Орест) / АЗОВ — Мариуполь / Telegram)

Футбольный клуб Шахтер взял на себя лечение руки украинского военного, защитника Азовстали Михаила Дианова, которого освободили в рамках обмена 21 сентября.

Как сообщает Цензор.НЕТ, донецкий клуб уже договорился об операции героя в США, но сперва ему нужно прибавить в весе.

Дианов, вероятно, является болельщиком Шахтера. Ранее он давал интервью в экипировке «Горняков».

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Сообщалось, что в руке освобожденного защитника Мариуполя Михаила Дианова не хватает 4 см кости.

Шахтер вышел на недавний матч 5-го тура чемпионата Украины против харьковского Металлиста в футболках с изображением Дианова.

Также на экипировке, в которой вышли футболисты донецкого клуба, напечатали слова: «Слава героям Азовстали!».

