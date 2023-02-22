Звезда смешанных единоборств во время парада ударил мужчину за оскорбительную шутку о жене — видео 22 февраля, 17:01 Дастин Порье дал пощечину шутнику (Фото:Дастин Порье via Instagram)

Звездный боец UFC Дастин Порье ударил мужчину во время парада Марди Гра в Янгсвилле (штат Луизиана, США).

Об этом сообщает MMA Mania.

Порье вместе с женой и дочерью ехали на автомобиле, когда к ним подошел мужчина с плакатом, на котором было написано: «Эй, Дастин, твоя жена у меня в ЛС [личные сообщения]».

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Таким образом фанат подколол Порье, использовав фразу другого бойца UFC Конора Макгрегора, ранее так же пошутившего о жене Дастина.



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Однако такая шутка не понравилась Порье и он дал мужчине пощечину, на что тот показал Дастину средний палец, чем едва не спровоцировал более серьезный конфликт, однако бойца остановила жена.

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