Украина обошла Испанию: таблица медалей Европейских игр на 28 июня

28 июня, 22:40
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Чемпионки ЕИ-2023 в пулевой стрельбе (Фото:НОК Украины)

Чемпионки ЕИ-2023 в пулевой стрельбе (Фото:НОК Украины)

С 21 июня по 2 июля в Польше проходят крупнейшие континентальные соревнования, где около 7000 спортсменов из 48 стран разыгрывают награды как в олимпийских, так и в неолимпийских видах спорта.

В среду, 28 июня, на Европейских играх украинская команда выиграла две золотые медали.

Медали Украины за 28 июня

  • Золото: Юлия Коростылева, Елена Костевич, Анастасия Немец (пулевая стрельба, команда), Олег Колодий и Данило Коновалов (прыжки в воду).

Видео дня

По сравнению с прошлым днем, сборная Украины обошла Испанию и поднялась на второе место общекомандного зачета.

Таблица медалей Европейских игр, топ-10 команд:

european-games.org
Фото: european-games.org
Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Европейские Игры

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