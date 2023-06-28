Украина обошла Испанию: таблица медалей Европейских игр на 28 июня
Чемпионки ЕИ-2023 в пулевой стрельбе (Фото:НОК Украины)
С 21 июня по 2 июля в Польше проходят крупнейшие континентальные соревнования, где около 7000 спортсменов из 48 стран разыгрывают награды как в олимпийских, так и в неолимпийских видах спорта.
В среду, 28 июня, на Европейских играх украинская команда выиграла две золотые медали.
Медали Украины за 28 июня
- Золото: Юлия Коростылева, Елена Костевич, Анастасия Немец (пулевая стрельба, команда), Олег Колодий и Данило Коновалов (прыжки в воду).
По сравнению с прошлым днем, сборная Украины обошла Испанию и поднялась на второе место общекомандного зачета.
Таблица медалей Европейских игр, топ-10 команд: