Украина обошла Испанию: таблица медалей Европейских игр на 28 июня 28 июня, 22:40 Чемпионки ЕИ-2023 в пулевой стрельбе (Фото:НОК Украины)

С 21 июня по 2 июля в Польше проходят крупнейшие континентальные соревнования, где около 7000 спортсменов из 48 стран разыгрывают награды как в олимпийских, так и в неолимпийских видах спорта.



В среду, 28 июня, на Европейских играх украинская команда выиграла две золотые медали.

Медали Украины за 28 июня

Золото: Юлия Коростылева, Елена Костевич, Анастасия Немец ( пулевая стрельба, команда), Олег Колодий и Данило Коновалов ( прыжки в воду).

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По сравнению с прошлым днем, сборная Украины обошла Испанию и поднялась на второе место общекомандного зачета.

Таблица медалей Европейских игр, топ-10 команд:

Фото: european-games.org