«Как вообще Земля носит этих мразей?» Харлан шокировал разговор российского военного с отцом — фото 19 мая, 12:09 Цей матеріал також доступний українською Ольга Харлан (Фото:instagram.com/olgakharlan)

Олимпийская чемпионка по фехтованию украинка Ольга Харлан была шокирована разговором российского военного с отцом, который был перехвачен Службой безопасности Украины.



Аудио с рассказами солдата из РФ титулованная спортсменка поделилась в сторис Instagram. В разговоре с отцом тот признался, как их армия убивает украинский народ.

«Как же вообще этих мразей Земля носит? Сынок гордо рассказывает своему отцу, как они расстреливают и четвертуют украинский народ.

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Очень жаль, что нет английских субтитров. Хочется, чтобы весь мир знал, что из себя представляют эти люди. Это геноцид!" - написала Ольга в комментарии к разговору.

Фото: Ольга Харлан via Instagram

Фото: Ольга Харлан via Instagram

Фото: Ольга Харлан via Instagram

Фото: Ольга Харлан via Instagram

Сообщалось, что Харлан не стала сдерживать слов после танковых обстрелов Запорожской атомной электростанции со стороны российских Вооруженных сил.

Ранее фехтовальщица эмоционально отреагировала на вторжение РФ в Украину.

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