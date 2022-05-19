«Как вообще Земля носит этих мразей?» Харлан шокировал разговор российского военного с отцом — фото

19 мая, 12:09
Цей матеріал також доступний українською
Ольга Харлан (Фото:instagram.com/olgakharlan)

Ольга Харлан (Фото:instagram.com/olgakharlan)

Олимпийская чемпионка по фехтованию украинка Ольга Харлан была шокирована разговором российского военного с отцом, который был перехвачен Службой безопасности Украины.

Аудио с рассказами солдата из РФ титулованная спортсменка поделилась в сторис Instagram. В разговоре с отцом тот признался, как их армия убивает украинский народ.

«Как же вообще этих мразей Земля носит? Сынок гордо рассказывает своему отцу, как они расстреливают и четвертуют украинский народ.

Видео дня
Читайте также:
«Мы — сильны и все преодолеем». Харлан поддержала Украину на фоне агрессии со стороны России

Очень жаль, что нет английских субтитров. Хочется, чтобы весь мир знал, что из себя представляют эти люди. Это геноцид!" - написала Ольга в комментарии к разговору.

Ольга Харлан via Instagram
Фото: Ольга Харлан via Instagram
Ольга Харлан via Instagram
Фото: Ольга Харлан via Instagram
Ольга Харлан via Instagram
Фото: Ольга Харлан via Instagram
Ольга Харлан via Instagram
Фото: Ольга Харлан via Instagram

Сообщалось, что Харлан не стала сдерживать слов после танковых обстрелов Запорожской атомной электростанции со стороны российских Вооруженных сил.

Ранее фехтовальщица эмоционально отреагировала на вторжение РФ в Украину.

poster
Подписаться на ежедневную email-рассылку
материалов раздела Спорт
Рассылка лучших новостей в мире спорта
Каждый четверг
Редактор: Евгений Нещерет

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Ольга Харлан Российская агрессия Военное вторжение Война в Украине Фото

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X