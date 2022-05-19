«Как вообще Земля носит этих мразей?» Харлан шокировал разговор российского военного с отцом — фото
Ольга Харлан (Фото:instagram.com/olgakharlan)
Олимпийская чемпионка по фехтованию украинка Ольга Харлан была шокирована разговором российского военного с отцом, который был перехвачен Службой безопасности Украины.
Аудио с рассказами солдата из РФ титулованная спортсменка поделилась в сторис Instagram. В разговоре с отцом тот признался, как их армия убивает украинский народ.
«Как же вообще этих мразей Земля носит? Сынок гордо рассказывает своему отцу, как они расстреливают и четвертуют украинский народ.
Очень жаль, что нет английских субтитров. Хочется, чтобы весь мир знал, что из себя представляют эти люди. Это геноцид!" - написала Ольга в комментарии к разговору.
Сообщалось, что Харлан не стала сдерживать слов после танковых обстрелов Запорожской атомной электростанции со стороны российских Вооруженных сил.
Ранее фехтовальщица эмоционально отреагировала на вторжение РФ в Украину.
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