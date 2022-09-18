Испания победила в финале Францию и стала чемпионом Евробаскета-2022 — видео

18 сентября, 23:20
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Испания выиграла с преимуществом в 12 очков (Фото:REUTERS/Annegret Hilse)

Испания выиграла с преимуществом в 12 очков (Фото:REUTERS/Annegret Hilse)

Сборная Испании победила команду Франции в финале Евробаскета-2022 и стала чемпионом турнира.

Испания уверенно начала матч и выиграла первую четверть с преимуществом в 9 очков. По ходу второй партии испанцы увеличили преимущество до 21 очка, однако французам удалось сократить разрыв до 10-ти баллов.

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В третьей четверти Франции удалось выровнять игру, но в заключительной 10-минутке Испания уверенно довела матч до победы.

Испания — Франция 88:76 (23:14, 24:23, 19:20, 22:19)

https://www.youtube.com/watch?v=iJrO6GnzYFE&ab_channel=FIBA-TheBasketballChannel

Бронзовым призером турнира стала Германия, которая в матче за 3-е место обыграла Польшу со счетом 82:69.

Сборная Украины дошла до 1/8 финала Евробаскета-2022, где уступила Польше.

Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Баскетбол Евробаскет Сборная Испании Сборная Франции

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