Украина проиграла второй матч на Евробаскете-2022 8 сентября, 18:00 Поражение не помешало Украине выйти в плей-офф (Фото:REUTERS/Alessandro Garofalo)

Сборная Украины, ранее обеспечившая себе выход в плей-офф, проиграла Хорватии со счетом 85:90 в заключительном, 5-м туре группового раунда чемпионата Европы по баскетболу.

Первая четверть прошла в равной борьбе завершилась со счетом 21:21. Вторая партия была за хорватами, однако третья - за украинцами и на решающую 10-минутку команды вышли со счетом 67:67.

Видео дня

В четвертой партии Украине удалось выйти вперед, однако концовка была за Хорватией, которая в итоге выиграла 90:85.

Соперник сборной Украины в 1/8 финала пока неизвестен.

Хорватия - Украина 90:85 (21:21, 24:21, 22:25, 23:18)

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

Ранее сборная Украины драматично победила Эстонию, а перед этим Великобританию.



После этого Украина сенсационно победила Италию и обеспечила себе выход в плей-офф, а накануне проиграла Греции.

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