Матвей Бидный заговорил о возможном бойкоте Паралимпиады-2026 после возвращения РФ флага и гимна

В комментарии для Tribuna.com в комитете объяснили, на каких основаниях приняли это циничное решение.

«Решение было принято организациями-членами МПК, в состав которых входят национальные паралимпийские комитеты, международные федерации и международные спортивные организации для лиц с инвалидностью, на основе доказательств, представленных Генеральной ассамблее МПК относительно того, нарушил ли НПК России свои конституционные обязательства перед МПК», — говорится в заявлении.

Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бидный отреагировал на решение Международного паралимпийского комитета и заговорил о возможном бойкоте соревнований, где будут россияне и белорусы.



«Во-первых, мы продолжим борьбу за спорт, свободный от российской пропаганды. Большое значение имеет позиция принимающей стороны, оргкомитета, и мы уже с этим работаем. Призываем наших европейских партнеров, которые будут принимать Игры зимней Паралимпиады не допустить, чтобы флаг страны-преступника поднялся над свободным демократическим пространством, пока продолжается агрессия.

Во-вторых, этот случай ярко иллюстрирует основания того, почему добропорядочность и способность спортивных организаций действовать автономно в последнее время все чаще вызывает сомнения. Сегодня стало известно, что бывший член Европарламента от Великобритании получал взятки за поддержку позиций России.

Эта страна, сама ментальность которой базируется на пренебрежении к правилам и ценностям, никогда не жалела ресурсов на продвижение своих интересов.

Интересно, увидим ли мы когда-нибудь признание в том, за сколько рублей продали свою совесть и олимпийские ценности те, кто проголосовал за восстановление права оправдывать на спортивных аренах свое преступление, тех, кто ежедневно убивает и калечит украинцев, в том числе женщин и детей?

И, в-третьих, решение участвовать ли [на Паралимпиаде-2026], мы будем принимать вместе, позже, в зависимости от многих обстоятельств. И исходить при принятии этого решения мы будем исключительно из интересов нашей свободной и единой Украины", — сказал Бидный.

Отметим, что на генассамблее, которая состоялась в Сеуле, за полное восстановление членства России проголосовал 91 делегат, против — 77 делегатов, сообщается в релизе МПК.

Как следствие, теперь ничто не запрещает российским и белорусским паралимпийцам участвовать с флагом и гимном и другими национальными атрибутами в зимних Паралимпийских играх-2026.

Напомним, Россия и Беларусь были частично отстранены в 2022 году после полномасштабного вторжения, а на летних Паралимпийских играх-2024 они выступали в нейтральном статусе.

Кстати, российские и белорусские спортсмены смогут принять участие в зимних Олимпийских играх в Милане и Кортине-д'Ампеццо 2026 года только как «нейтральные» атлеты.