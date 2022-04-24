«Монстры и дьяволы, будете гореть в аду!» Белодед отреагировала на ракетный удар по Одессе

24 апреля, 16:55
Цей матеріал також доступний українською
Дарья Белодид (Фото:Дарья Белодед via Facebook)

Дарья Белодид (Фото:Дарья Белодед via Facebook)

Поддержи НВ

Звездная украинская дзюдоистка Дарья Белодед отреагировала на ракетный удар РФ по Одессе, в результате которого погибли по меньшей мере восемь человек, в том числе трехмесячный младенец.

Белодед опубликовала «сторис» в своем аккаунте в Instsgram, добавив фото девушки Валерии, которая в результате ракетного удара погибла вместе со своей трехмесячной дочерью и матерью.

Видео дня
Читайте также:
В Одессе в результате ракетного удара погибла журналистка, ее мама и трехмесячная дочь. Что вспоминают о семье близкие и друзья

«Монстры и дьяволы те, кто убивает наших людей. Вы будете гореть в аду! Мы никогда не простим этого. Каждую смерть украинца, каждую слезинку и разрушенный дом. Мы никогда не простим!

Они были семьей… но «русский мир» убил их счастье", — написала Белодед.

Дарья Белодед via Instagram
Фото: Дарья Белодед via Instagram

Ранее Белодед эмоционально высказалась о россиянах, назвав их тварями.

poster
Подписаться на ежедневную email-рассылку
материалов раздела Спорт
Рассылка лучших новостей в мире спорта
Каждый четверг
Редактор: Олег Телюк

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Одесса Война в Украине Дарья Белодед

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X