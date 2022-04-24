«Монстры и дьяволы, будете гореть в аду!» Белодед отреагировала на ракетный удар по Одессе 24 апреля, 16:55 Цей матеріал також доступний українською Дарья Белодид (Фото:Дарья Белодед via Facebook)

Звездная украинская дзюдоистка Дарья Белодед отреагировала на ракетный удар РФ по Одессе, в результате которого погибли по меньшей мере восемь человек, в том числе трехмесячный младенец.

Белодед опубликовала «сторис» в своем аккаунте в Instsgram, добавив фото девушки Валерии, которая в результате ракетного удара погибла вместе со своей трехмесячной дочерью и матерью.

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«Монстры и дьяволы те, кто убивает наших людей. Вы будете гореть в аду! Мы никогда не простим этого. Каждую смерть украинца, каждую слезинку и разрушенный дом. Мы никогда не простим!

Они были семьей… но «русский мир» убил их счастье", — написала Белодед.

Фото: Дарья Белодед via Instagram

Ранее Белодед эмоционально высказалась о россиянах, назвав их тварями.

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