Parimatch завершил отзыв франшизы из России на юридическом и техническом уровнях 29 марта, 20:53 Цей матеріал також доступний українською Parimatch прекратил работу в России (Фото:Parimatch via Instagram)

Анонсированный ранее отзыв франшизы Parimatch из рф окончен, а любое сотрудничество с рф прекращено. россия отключена от софта Parimatch Tech и не имеет права использовать бренд Parimatch ни в каких форматах и ни на каких платформах. Это не ребрендинг или рестайлинг.

По состоянию на 26 марта 2022 года завершены все юридические и технические процессы, необходимые для окончательного отзыва франшизы Parimatch из россии.

Это означает полный запрет на использование рекламных материалов, символики, цветов, глобальных амбассадоров и слоганов Parimatch на территории рф, а также запрет использования символики для локальных амбассадоров. Кроме того, рф была отключена от всех эксклюзивных и общих технологических решений холдинга Parimatch Tech. Другими словами, платформа Parimatch в россии больше не работает.

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Из-за полномасштабного военного вторжения россии в Украину Наблюдательный совет международной холдинговой компании Parimatch Tech еще в феврале принял решение отозвать франшизу на использование бренда и технологических решений Parimatch на территории рф, а 1 марта 2022 года начался процесс вывода бренда. Этому предшествовала подготовка всех необходимых пакетов документов и направление их в ООО «Бетринг», которое использовало торговую марку Parimatch согласно договору франшизы.

«Война, развязанная россией против государства и народа Украины, сделала неприемлемым для нас использование бренда и технологических решений Parimatch Tech на территории рф. Мы остановили поддержку на уровне операционных и технических процессов, а также отозвали возможность использования бренда Parimatch», — заявил Роман Сиротян, co-CEO Parimatch Tech.

«Принятое Наблюдательным советом решение о выходе бренда Parimatch с российского рынка реализовано на всех уровнях. Теперь любое присутствие Parimatch в рф будет нарушением интеллектуальных прав. Это не ребрендинг или рестайлинг. Это полное отключение от франшизы. У нас нет никаких связей и отношения к дальнейшей деятельности компании ООО «Бетринг», — прокомментировал Максим Ляшко, co-CEO Parimatch Tech.

Ранее сообщалось, что Россию могут исключить из Международной федерации футбола.

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