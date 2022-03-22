Российские баскетбольные клубы отстранили от участия в еврокубках

22 марта, 19:46
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Результаты российских клубов аннулируют (Фото:БК ЦСКА)

Результаты российских клубов аннулируют (Фото:БК ЦСКА)

На фоне вторжения РФ в Украину российские баскетбольные клубы отстранили от еврокубков до конца сезона-2021/22.

Такое решение принял Совет Евролиги, сообщает официальный сайт баскетбольной организации.

Таким образом, от участия в Евролиге отстранили московский ЦСКА, казанский УНИКС и санкт-петеребургский Зенит.

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Кроме того, Локомотив-Кубань исключили из розыгрыша Еврокубка — второго по силе турнира Европы.

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Все результаты матчей с участием российских команд в этом сезоне будут аннулированы.

Ранее ФИФА и УЕФА исключили российские сборные и ее клубы из всех международных соревнований.

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Теги:   Баскетбол Санкции

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