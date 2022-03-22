Российские баскетбольные клубы отстранили от участия в еврокубках
Результаты российских клубов аннулируют (Фото:БК ЦСКА)
На фоне вторжения РФ в Украину российские баскетбольные клубы отстранили от еврокубков до конца сезона-2021/22.
Такое решение принял Совет Евролиги, сообщает официальный сайт баскетбольной организации.
Таким образом, от участия в Евролиге отстранили московский ЦСКА, казанский УНИКС и санкт-петеребургский Зенит.
Кроме того, Локомотив-Кубань исключили из розыгрыша Еврокубка — второго по силе турнира Европы.
Все результаты матчей с участием российских команд в этом сезоне будут аннулированы.
Ранее ФИФА и УЕФА исключили российские сборные и ее клубы из всех международных соревнований.
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