Украина выиграла пять золотых наград за день: таблица медалей Европейских игр на 27 июня 27 июня, 23:26 Брейкинг будет и на Олимпиаде-2024 (Фото:НОК Украины)

С 21 июня по 2 июля в Польше проходят крупнейшие континентальные соревнования, где около 7000 спортсменов из 48 стран разыгрывают награды как в олимпийских, так и в неолимпийских видах спорта.



Во вторник, 27 июня, на Европейских играх украинская команда выиграла пять золотых, три серебряные и одну бронзовую медали.

Медали Украины за 27 июня

Золото: Павел Коростылев и Юлия Коростылева ( пулевая стрельба, микст); Игорь Любченко ( муай-тай, до 67 кг); Александр Ефименко ( муай-тай, до 71 кг); Олег Приймачов ( муай-тай, до 91 кг); Ольга Харлан ( фехтование, сабля).

Видео дня

Серебро: Ксения Байло и София Эсман ( прыжки в воду); Егор Скурихин ( муай-тай, до 81 кг); Анна Пономаренко ( брейкинг).

Бронза: Владимир Станкевич ( фехтование, шпага).

По сравнению с прошлым днем, сборная Украины не только сохранила место в тройке лучших общекомандного зачета, но и вплотную приблизилась к лидерам — Италии и Испании.

Таблица медалей Европейских игр, топ-10 команд:

Фото: european-games.org