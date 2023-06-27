Украина выиграла пять золотых наград за день: таблица медалей Европейских игр на 27 июня
Брейкинг будет и на Олимпиаде-2024 (Фото:НОК Украины)
С 21 июня по 2 июля в Польше проходят крупнейшие континентальные соревнования, где около 7000 спортсменов из 48 стран разыгрывают награды как в олимпийских, так и в неолимпийских видах спорта.
Во вторник, 27 июня, на Европейских играх украинская команда выиграла пять золотых, три серебряные и одну бронзовую медали.
Медали Украины за 27 июня
- Золото: Павел Коростылев и Юлия Коростылева (пулевая стрельба, микст); Игорь Любченко (муай-тай, до 67 кг); Александр Ефименко (муай-тай, до 71 кг); Олег Приймачов (муай-тай, до 91 кг); Ольга Харлан (фехтование, сабля).
- Серебро: Ксения Байло и София Эсман (прыжки в воду); Егор Скурихин (муай-тай, до 81 кг); Анна Пономаренко (брейкинг).
- Бронза: Владимир Станкевич (фехтование, шпага).
По сравнению с прошлым днем, сборная Украины не только сохранила место в тройке лучших общекомандного зачета, но и вплотную приблизилась к лидерам — Италии и Испании.
Таблица медалей Европейских игр, топ-10 команд: