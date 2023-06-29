Таблица медалей Европейских игр на 29 июня: на каком месте Украина

29 июня, 23:04
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Виктория Ус вышла в полуфинал гребного слалома (Фото:НОК Украины)

Виктория Ус вышла в полуфинал гребного слалома (Фото:НОК Украины)

В Польше продолжаются крупнейшие континентальные соревнования, где около 7000 спортсменов из 48 стран разыгрывают награды как в олимпийских, так и в неолимпийских видах спорта.

В четвер, 29 июня, украинская сборная впервые на Европейских играх за день не завоевала ни одной медали. Это повлияло на место украинцев в общекомандном зачете. Нашу сборную обошла Испания.

Видео дня

Таблица медалей Европейских игр, топ-10 команд:

european-games.org
Фото: european-games.org

Европейский игры завершатся в воскресенье, 2 июля.

Ранее мы писали, что на Европейских играх попал в серьезное ДТП президент Федерации каноэ Украины.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Европейские Игры

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