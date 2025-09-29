В ночь на воскресенье, 28 сентября, Россия атаковала Киев шахедами и ракетами. Повреждения домов зафиксированы в пяти районах города. В столице есть погибшие и пострадавшие в результате атаки, вспыхнули пожары.

На странице в Инстаграме украинская фигуристка Анастасия Гожва рассказала, что один из прилетов произошел рядом с ее домом.

«Я очень благодарна каждому, кто сегодня написал и поинтересовался, в порядке ли я. Действительно, сегодня был ближайший прилет ракеты рядом с моим домом — всего 5 минут пешком отделяет меня от места разрушения. Последствия вы можете увидеть на видео.

Со мной все хорошо, и повезло, что с людьми, у которых уничтожены и изуродованы дома, также не произошло непоправимого. Ценю и люблю свою жизнь", — написала Гожва в сторис.

Фото: Скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что комбинированная атака РФ продолжалась более 12 часов. По его словам, российские войска применили почти 500 ударных беспилотников и более 40 ракет, в частности Кинжалы.

Вечером в Киеве завершили аварийно-спасательные работы. В результате атаки погибли четыре человека, среди которых один ребенок. Еще 13 человек получили ранения.

В ГСЧС отметили, что психологи оказали помощь 25 людям. Для ликвидации последствий российского удара было привлечено более 300 спасателей и 70 единиц техники, сказано в сообщении.

