В Бельгии после столкновения с автомобилем погиб 22-летний велогонщик 25 августа, 15:16 Тиль Де Декер (Фото:Lotto Dstny via Twitter)

Бельгийский велогонщик Тиль Де Декер погиб в результате ДТП.

Об этом в Twitter сообщила команда Lotto Dstny, за которую выступал 22-летний спортсмен.

23 августа во время тренировки Де Декер столкнулся с автомобилем. С тяжелыми травмами он был доставлен в больницу, где ему сделали операцию, но усилия медиков были напрасны.

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«С огромной печалью сообщает о смерти Тиль де Декера в результате аварии в среду. У всей команды разбиты сердца из-за этой новости. В это тяжелое время мы шлем свою любовь и мысли семье Тиля и всем его близким», — говорится в заявлении команды.



С 1 января 2024 года Де Декер должен был перейти из молодежки в основной состав Lotto Dstny. В этом году он выиграл молодежную гонку Париж — Рубе.



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