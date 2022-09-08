«Это подстава, подозреваю несколько человек». Олимпийский чемпион из Украины прокомментировал найденный в его организме допинг 8 сентября, 16:53 Олег Верняев (Фото:instagram.com/verniaiev13)

Украинский олимпийский чемпион 2016 года по спортивной гимнастике Олег Верняев прокомментировал найденный в его организме допинг.

О ситуации с дисквалификацией титулованный спортсмен рассказал в интервью YouTube-каналу Люкс FM.

«Не признаю использование допинга. В чем нюанс, если бы я принимал что-нибудь, то знал бы свою дозу, когда принимал и что принимал. А вся сложность первого суда заключалась в том, что мы не знали ничего, что там может быть.

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Моя дисквалификация — это подстава. У меня есть несколько человек, которых подозреваю, но я не могу называть фамилии, потому что нет прямых доказательств", — заявил Олег.

Также Верняев отметил, что в сборной Украины появилось очень много проблем после того, как в нее вернулись люди, менявшие ранее гражданство в 2014 году.

В частности, гимнаст напомнил, что против его тренера возбудили уголовное дело. По словам спортсмена, ему непонятно, за что и как это случилось.

Ранее Верняев подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд на свою дисквалификацию.

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