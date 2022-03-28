В бою за Мариуполь погиб украинский чемпион мира по кикбоксингу

28 марта, 05:13
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Кагал воевал в составе Азова (Фото:Олег Скырта via Facebook)

Кагал воевал в составе Азова (Фото:Олег Скырта via Facebook)

Украинский чемпион мира по кикбоксингу Максим Кагал погиб в бою за Мариуполь.

О смерти спортсмена, которая произошла 25 марта, в Facebook сообщил тренер Олега Скырта.

https://www.facebook.com/Oleh.Skyrta/posts/4980114718721747

По его словам, кикбоксер защищал Мариуполь в составе Отдельного полка специального назначения Азов.

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«Спи спокойно, Братик, земля тебе пухом, мы за тебя отомстим», — написал Скырта.

Кагал — первый чемпион мира по кикбоксингу ISKA среди взрослых в составе сборной Украины.

Ранее от авиаударов российскими оккупантами по Сумам погиб чемпион Украины по самбо Артем Прийменко и его семья.

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Теги:   Мариуполь Российская агрессия Батальон Азов Кикбоксинг Война России против Украины

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