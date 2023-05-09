Жена Усика высмеяла Россию за непутевый парад с одним танком — фото

9 мая, 18:02
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Катерина Усик потроллила россиян (Фото:Екатерина Усик via Instagram)

Катерина Усик потроллила россиян (Фото:Екатерина Усик via Instagram)

Катерина Усик, жена украинского боксера Александра Усика, отреагировала на военный парад, состоявшийся во вторник, 9 мая, в Москве.

Екатерина опубликовала в своем аккаунте в Instagram, в котором сравнила парад в Москве в прошлом году с большим количеством танков и в этом, когда по Красной площади проехался только один Т-34.

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Катерина Усик via Instagram
Фото: Катерина Усик via Instagram
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Ранее Катерина Усик заявила, что в России 9 мая овеяно пропагандой, а Советский Союз без украинцев и США не одержал бы победу над нацистской Германией.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Россия Бокс Троллинг 9 мая День победы парад 9 мая Катерина Усик

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