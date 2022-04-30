Один из самых титулованных теннисистов в истории получил тюремный срок в Великобритании 30 апреля, 15:46 Цей матеріал також доступний українською Борис Беккер грубо нарушил закон (Фото:REUTERS/Paul Childs)

Легендарный немецкий теннисист, шестикратный победитель турниров Большого шлема Борис Беккер решением лондонского суда получил 2,5 года тюрьмы за сокрытие активов, чтобы не платить долги.

В 2017 году Беккер не выплатил кредит в размере более 3,5 млн евро, выданный на покупку имения на испанской Майорке, и был объявлен банкротом, сообщает BBC.

Отмечается, Беккер задолжал кредиторам почти 60 млн евро и по закону был обязан раскрыть все свои активы, чтобы его доверенное лицо могло распределить наличные средства.

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Однако Беккер, как оказалось, скрыл активы и кредиты на сумму около 3 млн евро, что стало причиной для привлечения его к ответственности.

Прокурор лондонского суда Ребекка Чакли заявила, что, по мнению присяжных, Беккер действовал «намеренно и нечестно».

За свою карьеру Беккер выиграл три титула Уимблдона, два Australian Open и один US ​​Open. Он также завоевал золотую медаль на Олимпиаде в парном разряде.

Ранее сообщалось, что экс-футболист сборной Италии и Палермо Фабрицио Микколи приговорен к 3,5 годам лишения свободы за вымогательство и связи с мафией.



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