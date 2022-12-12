Первая ракетка Украины вернулась в топ-50 лучших теннисисток мира
Калинина поднялась на шесть ступенек (Фото:Ангелина Калинина via Instagram)
Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила мировой рейтинг.
Первая ракетка Украины Ангелина Калинина поднялась в рейтинге на шесть ступенек и теперь занимает 47-е место.
Марта Костюк сохранила 71-е место, а вот Катерина Байндль и Даяна Ястремская потеряли по одной позиции.
Наибольшему регрессу подверглась Дарья Снигур, которая опустилась аж на 12 мест.
Украинки в рейтинге WTA
Лидировать в мировом рейтинге продолжает польская теннисистка Ига Свентек, второй идет Онс Жабер из Туниса, тройку лидеров замыкает американка Джессика Пегула.
Топ-10 рейтинга WTA
Ранее сообщалось, что Калинина дошла до полуфинала турнира WTA 125 во французском Анже, однако в финал ей выйти не удалось.