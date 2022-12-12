Первая ракетка Украины вернулась в топ-50 лучших теннисисток мира 12 декабря, 16:42 Калинина поднялась на шесть ступенек (Фото:Ангелина Калинина via Instagram)

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила мировой рейтинг.

Первая ракетка Украины Ангелина Калинина поднялась в рейтинге на шесть ступенек и теперь занимает 47-е место.

Марта Костюк сохранила 71-е место, а вот Катерина Байндль и Даяна Ястремская потеряли по одной позиции.

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Наибольшему регрессу подверглась Дарья Снигур, которая опустилась аж на 12 мест.

Украинки в рейтинге WTA

Фото: WTA

Лидировать в мировом рейтинге продолжает польская теннисистка Ига Свентек, второй идет Онс Жабер из Туниса, тройку лидеров замыкает американка Джессика Пегула.

Топ-10 рейтинга WTA

Фото: WTA

Ранее сообщалось, что Калинина дошла до полуфинала турнира WTA 125 во французском Анже, однако в финал ей выйти не удалось.