«Будем готовить учителей физкультуры». Теннисистка Марта Костюк проведет эксперимент во Львове

Как это будет происходить Костюк рассказала в интервью NV.

«Мы хотим сначала познакомить детей с теннисом, чтобы они имели первый контакт. Где дети могут иметь первый контакт, кроме школы? Если родители не находятся в спорте, шанс, что дети пойдут в спорт, мал. Если ребенку понравится теннис, он с родителями идет дальше в клуб к тренерам, уже на полноценный корт», — рассказывает Марта.

Спортсменка объяснила детали интеграции тенниса в школьное образование:

«У нас будет группа тренеров, которые будут готовить учителей физкультуры базовым навыкам тенниса. Я не говорю об ударах справа-слева, а это вообще базовый уровень, набивание мячика, пытаться его перебросить через сетку. Школам, которые мы отберем, будем предоставлять инвентарь. Каждая школа получит набор в котором будут ракетки, мячи, и прочее».

