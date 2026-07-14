На думку Кравченка, саме ці дві команди демонструють найкращий футбол на нинішньому мундіалі, повідомляє Sport.ua.

«Це буде матч, який заслуговує на те, щоб стати фіналом. Це однозначно найкращі збірні нинішнього чемпіонату світу», — сказав Кравченко.

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Кравченко не погоджується з тим, що фаворитом є французька команда і вважає, що до фіналу пройде Іспанія.

«У цьому протистоянні багато хто віддає роль фаворита Франції. Але я так не вважаю. Структура та організація гри у підопічних Луїса де ла Фуенте нічим не гірша, ніж у команди Дідьє Дешама. А це свідчить про те, що зустрінуться два рівних суперники. Більше того, вважаю, що поєдинок відбуватиметься за сценарієм іспанців, вони змусять супротивника захищатися. Хоча французам, можливо, це й на руку, з огляду на їхню швидкісну лінію атаки.

Цікаво буде подивитися, як Іспанія впорається з балансом своєї гри під час переходу з атаки в оборону, коли опонент контратакуватиме, а контратаки обов’язково будуть. З Дуе, Дембеле, Мбаппе дуже складно грати на великому просторі. Проте я впевнений, що іспанці від своєї гри не відмовляться.

Не думаю, що в цій зустрічі буде забито багато голів, але по одному м’ячу опоненти заб’ють — 1:1. А в серії 11-метрових я віддаю перевагу Іспанії", — розповів Кравченко.

Матч Франція — Іспанія відбудеться сьогодні, 14 липня, о 22:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що український тренер Олег Федорчук спрогнозував фіналістів ЧС-2026.

Також прогноз на півфінальний матч між Іспанією та Францією зробив ексгравець збірної України Роман Безус.