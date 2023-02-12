Украинский экс-чемпион победно вернулся в бокс после трехлетнего перерыва — видео
Гвоздик победил по очкам (Фото:IFL TV)
Украинский экс-чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик победил мексиканца Жозуэ Обандо в первом бою по возвращении в бокс.
Бой состоялся в ночь с 11 на 12 февраля в американском городе Помона (Калифорния).
Поединок длился все предусмотренные регламентом 6 раундов, в течение которых Гвоздик имел преимущество в ринге, однако нокаутировать соперника не сумел.
Впрочем, украинец уверенно выиграл по очкам. Победу украинцу присудили все три рефери – 60-54, 60-54, 60-54.
Таким образом, украинец одержал 18 победу в карьере при одном поражении.
В последний раз Гвоздик выходил на ринг в октябре 2019 года, когда проиграл россиянину Артуру Бетербиеву, потерпев первое и пока единственное поражение в карьере.