«Мотивация — отобрать пояса». Украинский боксер заявил о желании провести чемпионские поединки с российскими бойцами

11 февраля, 12:33
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Гвоздик на протяжении карьеры потерпел одно поражение — от россиянина Бетербиева (Фото:Александр Гвоздик via Instagram)

Гвоздик на протяжении карьеры потерпел одно поражение — от россиянина Бетербиева (Фото:Александр Гвоздик via Instagram)

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе украинец Александр Гвоздик, который недавно вернулся на ринг, рассказал, что намерен провести бои с россиянами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

Гвоздик рассказал, что для него дополнительной мотивацией для возвращения в бокс стала война в Украине, а также возможность провести чемпионские поединки против российских бойцов, сообщает Against The Ropes Podcast.

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«Может быть, я смогу поднять украинский флаг на международной арене. Это придаст мотивацию моему народу.

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Также для меня хорошая мотивация - дойти до титульных боев и отобрать пояса у Бивола и Бетербиева, потому что они оба россиянина", - сказал Гвоздик.

На профессиональном ринге Гвоздик провел 18 боев, одержал 17 побед и потерпел одно поражение.

Единственное поражение украинцу нанес россиянин Артур Бетербиев в октябре 2019 года.

Сообщалось, что 11 февраля Гвоздик проведет бой с мексиканцем Жозуэ Обандо, который за свою карьеру провел 56 поединков на профессиональном ринге, из которых 20 выиграл и 34 проиграл.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс Александр Гвоздик

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