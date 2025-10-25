«Перестанет слушать глупых членов команды». Бывший промоутер Усика откровенно высказался о карьере украинца

Александр Красюк, экс-промоутер абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика, поделился мнением о будущем украинца.

По мнению Красюка, Усик уже все доказал в боксе и может потерпеть неудачу только из-за действий своей нынешней команды.

«Завершит ли Усик карьеру без поражений? Если перестанет слушать глупых членов команды, то однозначно да.

Мы всего достигли. Больше ничего не нужно выигрывать, ничего не нужно доказывать. Он трижды абсолютный чемпион. Будущий член Зала славы", — написал Красюк в Instagram.

Усик — первый боксер в эпоху четырех поясов, который трижды становился абсолютным чемпионом мира. Украинец выиграл 24 поединка на профессиональном ринге и не потерпел ни одного поражения.

В июле этого года Усик одержал победу нокаутом в пятом раунде над британцем Даниэлем Дюбуа.

Ранее Красюк призвал украинского чемпиона завершить карьеру.