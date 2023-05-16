Усику подсовывают Бомбардировщика. Украинскому чемпиону готовы поменять соперника на следующий бой
Александр Усик (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)
Американский инсайдер Дэн Рафаэль сообщил, что чемпион WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик может не встретиться в ближайшее время с претендентом на титул Даниэлем Дюбуа.
Всемирная боксерская ассоциация уже объявила торги на поединок между Усиком и Дюбуа, которые пройдут 25 мая. Однако не факт, что бой состоится. Дюбуа беспокоит травма.
«WBA сообщила мне, что если Дюбуа не будет доступен из-за травмы колена или по какой-либо другой причине, Усику будет предписано встретиться со следующим претендентом в рейтинге, которым является Деонтей Уайлдер», — написал Дэн Рафаэль в Twitter.
Осенью 2022 года Деонтей Уайлдер победил финского боксера Роберта Хелениуса. После чего Бронзовый бомбардировщик, как еще называют американца, бросил вызов Александру Усику.
Ранее сообщалось, что Усик и Уайлдер могли бы встретиться на супертурнире в Саудовской Аравии.