Усику подсовывают Бомбардировщика. Украинскому чемпиону готовы поменять соперника на следующий бой

16 мая, 13:50
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Александр Усик (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Александр Усик (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Американский инсайдер Дэн Рафаэль сообщил, что чемпион WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик может не встретиться в ближайшее время с претендентом на титул Даниэлем Дюбуа.

Всемирная боксерская ассоциация уже объявила торги на поединок между Усиком и Дюбуа, которые пройдут 25 мая. Однако не факт, что бой состоится. Дюбуа беспокоит травма.

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«WBA сообщила мне, что если Дюбуа не будет доступен из-за травмы колена или по какой-либо другой причине, Усику будет предписано встретиться со следующим претендентом в рейтинге, которым является Деонтей Уайлдер», — написал Дэн Рафаэль в Twitter.

Осенью 2022 года Деонтей Уайлдер победил финского боксера Роберта Хелениуса. После чего Бронзовый бомбардировщик, как еще называют американца, бросил вызов Александру Усику.

Ранее сообщалось, что Усик и Уайлдер могли бы встретиться на супертурнире в Саудовской Аравии.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Бокс Александр Усик Деонтей Уайлдер

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