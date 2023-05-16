Усику подсовывают Бомбардировщика. Украинскому чемпиону готовы поменять соперника на следующий бой 16 мая, 13:50 Александр Усик (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Американский инсайдер Дэн Рафаэль сообщил, что чемпион WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик может не встретиться в ближайшее время с претендентом на титул Даниэлем Дюбуа.

Всемирная боксерская ассоциация уже объявила торги на поединок между Усиком и Дюбуа, которые пройдут 25 мая. Однако не факт, что бой состоится. Дюбуа беспокоит травма.

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«WBA сообщила мне, что если Дюбуа не будет доступен из-за травмы колена или по какой-либо другой причине, Усику будет предписано встретиться со следующим претендентом в рейтинге, которым является Деонтей Уайлдер», — написал Дэн Рафаэль в Twitter.

WBA told me that if Dubois is not available due to his knee injury or any other reason, Usyk's will be ordered to face the next contender in the rankings, which is Deontay Wilder. https://t.co/svdty1Jvdf — Dan Rafael (@DanRafael1) May 15, 2023

Осенью 2022 года Деонтей Уайлдер победил финского боксера Роберта Хелениуса. После чего Бронзовый бомбардировщик, как еще называют американца, бросил вызов Александру Усику.

Ранее сообщалось, что Усик и Уайлдер могли бы встретиться на супертурнире в Саудовской Аравии.