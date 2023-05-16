Гонорары боя Усик — Дюбуа: украинец заработает втрое больше, чем соперник 16 мая, 10:08 Усик — Дюбуа (Фото:Даниэль Дюбуа via Instagram)

Всемирная боксерская ассоциация назначила дату промоутерских торгов поединка, который состоится при участии чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика и Даниэля Дюбуа.

Торги пройдут 25 мая в Хьюстоне, штат Техас.

15 мая команды боксеров получили от организации уведомления с деталями будущих торгов. Минимальная сумма для получения прав на бой составит 1 млн. долларов. Усик получит 75% призового фонда, Дюбуа — 25%, сообщает WBA.

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Бой между боксерами был запланирован еще 12 декабря прошлого года, но в WBA дали время Александру Усику договориться о поединке с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри. Однако команды не смогли прийти к согласию и команда украинца решила боксировать с Дюбуа.

Конечный срок переговоров истек 2 мая и организация отправила бой на промоутерские торги.

Напомним, что недавно Усик дал прозвища лучшим супертяжеловекам современности.