«Летом в Дубае»: промоутер Красюк назвал самый безумный поступок Усика

28 октября, 09:18
Поделиться:
Александр Красюк и Александр Усик (Фото: instagram.com/alex.krassyuk)

Александр Красюк и Александр Усик (Фото: instagram.com/alex.krassyuk)

Александр Красюк, экс-промоутер боксера Александра Усика, вспомнил экстремальные тренировки абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Читайте также:
Фьюри первый, Уордли второй. Усик узнал, какое место занимает в новом рейтинге The Ring

В Instagram Красюка спросили о самой безумной вещи, которую Усик делал во время подготовки к бою.

«100 км на велосипеде в пустыне — летом в Дубае», — ответил промоутер.

Реклама

Красюк был промоутером Усика с 2013 до 2025 года. Они прекратили сотрудничество перед реваншем украинца с Даниэлем Дюбуа.

Напомним, в июле этого года Усик нокаутировал Дюбуа в пятом раунде.

https://www.youtube.com/watch?v=nuHEZUEayJU&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fsport.nv.ua%2F&embeds_referring_origin=https%3A%2F%2Fsport.nv.ua&source_ve_path=Mjg2NjY

Усик — первый боксер в эпоху четырех поясов, который трижды становился абсолютным чемпионом мира. Украинец выиграл 24 поединка на профессиональном ринге и не потерпел ни одного поражения.

Читайте также:
Директор команды Усика назвал трех лучших боксеров в истории

Ранее Красюк призвал украинского чемпиона завершить карьеру.

Редактор: Орест Дыда

Теги:   Александр Усик Бокс Александр Красюк

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies