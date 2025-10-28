«Летом в Дубае»: промоутер Красюк назвал самый безумный поступок Усика

Александр Красюк, экс-промоутер боксера Александра Усика, вспомнил экстремальные тренировки абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

В Instagram Красюка спросили о самой безумной вещи, которую Усик делал во время подготовки к бою.

«100 км на велосипеде в пустыне — летом в Дубае», — ответил промоутер.

Красюк был промоутером Усика с 2013 до 2025 года. Они прекратили сотрудничество перед реваншем украинца с Даниэлем Дюбуа.

Напомним, в июле этого года Усик нокаутировал Дюбуа в пятом раунде.

Усик — первый боксер в эпоху четырех поясов, который трижды становился абсолютным чемпионом мира. Украинец выиграл 24 поединка на профессиональном ринге и не потерпел ни одного поражения.

Ранее Красюк призвал украинского чемпиона завершить карьеру.