Один из лучших боксеров мира в трилогии победил звездного соперника — видео
Это был третий бой между боксерами (Фото:Joe Camporeale-USA TODAY Sports)
Абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес отстоял свои титулы в поединке против казахстанца Геннадия Головкина.
Поединок прошел всю дистанцию. По итогам 12 раундов Альварес победил единогласным решением судей — 115−113, 115−113, 116−112.
32-летний Альварес одержал 58-ю победу в карьере. На его счету также два поражения и две ничьи.
40-летний Головкин проиграл во второй раз на профессиональном ринге. В активе казахстанца также 42 победы и одна ничья.
Для мексиканца и казахстанца это был уже третий бой между ними. Их первый поединок завершился вничью. Во втором бою победу решением судей одержал Альварес.
Ранее украинский чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик предрек победу Сауля над Геннадием в третьем бою.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.