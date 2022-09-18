Один из лучших боксеров мира в трилогии победил звездного соперника — видео 18 сентября, 11:08 Это был третий бой между боксерами (Фото:Joe Camporeale-USA TODAY Sports)

Абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес отстоял свои титулы в поединке против казахстанца Геннадия Головкина.

Поединок прошел всю дистанцию. По итогам 12 раундов Альварес победил единогласным решением судей — 115−113, 115−113, 116−112.

32-летний Альварес одержал 58-ю победу в карьере. На его счету также два поражения и две ничьи.

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40-летний Головкин проиграл во второй раз на профессиональном ринге. В активе казахстанца также 42 победы и одна ничья.

Для мексиканца и казахстанца это был уже третий бой между ними. Их первый поединок завершился вничью. Во втором бою победу решением судей одержал Альварес.

Ранее украинский чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик предрек победу Сауля над Геннадием в третьем бою.

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