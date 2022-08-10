«Мне нужно сбросить 12 кг». Усик не исключил боя со звездой мирового бокса 10 августа, 21:54 Усику для боя с Альваресом нужно перейти в более низкую весовую категорию (Фото:Александр Усик via Instagram)

Украинский боксер Александр Усик перед реваншем с британцем Энтони Джошуа поделился планами на будущее.

По словам Усика, в будущем он может провести бой против звездного мексиканца Сауля Альвареса, который долгое время считался лучшим боксером мира не зависимо от весовой категории, сообщает Sportarena.

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«Возвращаться в тяжелый вес пока я не планирую. Чтобы сразиться с Канело Альваресом мне нужно сбросить 12 кг. Я сначала завершу, что планировал, в тяжелом весе, а потом можно будет устроить бой с Альваресом. Поединок с Каннело привлечет большие деньги, я не исключаю, что он состоится», – сказал Усик.

Ранее Сауль Альварес также не исключал, что в будущем может провести бой с Александром Усиком.

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