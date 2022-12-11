Идет за Усиком? Непобежденный американец нокаутировал соперника во втором раунде — видео

11 декабря, 20:00
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23-летний Андерсон одержал уже 13-ю победу в 13 боях на профессиональном ринге (Фото:Джаред Андерсон via Instagram)

23-летний Андерсон одержал уже 13-ю победу в 13 боях на профессиональном ринге (Фото:Джаред Андерсон via Instagram)

Американский боксер супертяжелого веса Джаред Андерсон нокаутом победил своего соотечественника Джерри Форреста.

Поединок двух представителей США состоялся в субботу 10 декабря в Нью-Йорке.

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Бой был остановлен рефери во втором раунде после многочисленных попаданий Джареда. К тому моменту Форрест уже едва держался на ногах.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=Yu0a6Rg9Rrk

23-летний Андерсон одержал уже 13-ю победу в 13 боях на профессиональном ринге. Все поединки он выиграл нокаутом.

Джареда уже называют одним из боксеров, кто в будущем сможет составить конкуренцию украинскому чемпиону мира Александру Усику.

Сообщалось, что обладатель пояса WBO в полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд нокаутом победил россиянина Давида Аванесяна.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Бокс Видео Нокаут

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