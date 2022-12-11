Отстоял титул чемпиона мира. Один из лучших боксеров мира жестким нокаутом победил россиянина — видео 11 декабря, 12:10 35-летний Кроуфорд считается одним из лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (Фото:Теренс Кроуфорд via Twitter)

Чемпион мира по боксу по версии WBO в полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд нокаутом победил россиянина Давида Аванесяна и отстоял свой пояс.

Поединок состоялся накануне в городе Омаха (штат Небраска, США) и не прошел и половины запланированной дистанции.

В шестом раунде Теренс отправил соперника на канвас правым хуком. Продолжить бой россиянин после пропущенного удара уже не смог.

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35-летний Кроуфорд считается одним из лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории. На его счету 39 побед в 39 боях.

34-летний Аванесян потерпел четвертое поражение в карьере. В активе Давида также 29 побед. Один поединок с его участием завершился ничьей.

Сообщалось, что британский боксер супертяжелого веса Даниель Дюбуа, который в будущем может стать соперником украинца Александра Усика, одержал непростую победу нокаутом над Кевином Лереной из ЮАР.