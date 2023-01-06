«Хочу играть, а не сидеть на скамейке». Футболист Динамо выразил желание покинуть клуб 6 января, 22:16 Андриевский недоволен количеством игрового времени в Динамо (Фото:ФК Динамо)

Полузащитник киевского Динамо Александр Андриевский заявил, что не совсем доволен своим положением в клубе.



По словам Андриевского, он рад быть в таком клубе как Динамо, однако из-за отсутствия игрового времени не прочь перейти в другую команду, сообщает Украинский футбол.



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«Играю не так часто, поэтому не могу сказать, что доволен своим положением. Хочется больше играть, но при этом есть свои нюансы.

На постоянной связи со своим агентом. Если будут интересные варианты, будем подходить и разговаривать с руководством, тренерским штабом. Я хочу играть в футбол, а не сидеть на скамейке запасных", — сказал Андриевский.

Футболист добавил, что лично общался с тренерами по переходу в другой клуб ради игровой практики, однако ему отвечали, что он нужен Динамо.

«Если бы было предложение от клубов из Бельгии или Чехии, я бы с удовольствием его рассмотрел. И у меня были варианты за то время, что я играю в Динамо. Но, опять же, чтобы дело перешло от слов к конкретике, нужно было согласие тренерского штаба и президента», — добавил Андриевский.

Ранее сообщалось, что бельгийский нападающий Ибрагим Каргбо перешел из Динамо в словенский Целье.