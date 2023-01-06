«Хочу играть, а не сидеть на скамейке». Футболист Динамо выразил желание покинуть клуб

6 января, 22:16
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Андриевский недоволен количеством игрового времени в Динамо (Фото:ФК Динамо)

Андриевский недоволен количеством игрового времени в Динамо (Фото:ФК Динамо)

Полузащитник киевского Динамо Александр Андриевский заявил, что не совсем доволен своим положением в клубе.

По словам Андриевского, он рад быть в таком клубе как Динамо, однако из-за отсутствия игрового времени не прочь перейти в другую команду, сообщает Украинский футбол.

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«Играю не так часто, поэтому не могу сказать, что доволен своим положением. Хочется больше играть, но при этом есть свои нюансы.

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На постоянной связи со своим агентом. Если будут интересные варианты, будем подходить и разговаривать с руководством, тренерским штабом. Я хочу играть в футбол, а не сидеть на скамейке запасных", — сказал Андриевский.

Футболист добавил, что лично общался с тренерами по переходу в другой клуб ради игровой практики, однако ему отвечали, что он нужен Динамо.

«Если бы было предложение от клубов из Бельгии или Чехии, я бы с удовольствием его рассмотрел. И у меня были варианты за то время, что я играю в Динамо. Но, опять же, чтобы дело перешло от слов к конкретике, нужно было согласие тренерского штаба и президента», — добавил Андриевский.

Ранее сообщалось, что бельгийский нападающий Ибрагим Каргбо перешел из Динамо в словенский Целье.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Трансферы ФК Динамо (Киев)

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