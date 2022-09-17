С ринга уносили на носилках. Британский боксер потерял сознание после сокрушительного нокаута — видео 17 сентября, 15:09 Фрэнк Арнольд и Браян Майрена перед боем (Фото:BoxingScene via Twitter)

Британский боксер Фрэнк Арнольд потерял сознание после сокрушительного нокаута в бою против Браяна Майрены из Никарагуа.



Уже в дебюте поединка стало понятно, что он будет не легким для 23-летнего жителя Лондона по прозвищу «Танк».

Майрена доминировал в ринге в первых двух раундах, а в третьем смог отправить соперника в нокдаун.

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Но в четвертой трехминутке представитель Никарагуа таки завершил бой. Он отправил британца в жесткий нокаут ударом правой в голову, после которого последний потерял сознание.

С ринга Арнольда уносили на носилках. Для него это первое поражение в карьере при девяти победах и одной ничьей.

26-летний Майрена выиграл 12-й бой на профессиональном ринге. На его счету также 30 поражений и одна ничья.

Сообщалось, что французский боксер Ньюфел Уата потерпел поражение нокаутом, не пропустив ни одного удара от соперника.

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