Откупился «взяткой». Беринчик на автомобиле попал на детский блокпост — видео 29 мая, 23:04 Цей матеріал також доступний українською Денис Беринчик (Фото:instagram.com/berinchyk)

Звездный украинский боксер Денис Беринчик на автомобиле попал на детский блокпост.



В Instagram было опубликовано видео, как непобежденный легковес за рулем машины остановился возле группы из четырех мальчиков и девочки.

Дети обратились к боксеру с приветствием: «Слава Украине!» На это Денис ответил как и полагает: «Героям слава!»

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После этого детвора потребовала у Беринчика документы. Тот их показал и позже со своим пассажиром дал ребятам 110 гривен.

Дети сначала не хотели брать деньги, но Денис уговорил, сказав, что это откупные на мороженое.

Ранее Беринчик на автомобиле попал под ураган.

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