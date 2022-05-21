Едва не стал участником аварии. Беринчик на автомобиле попал под ураган — фото
В начале марта Беринчик записался в терроборону (Фото:K2 Promotions)
Непобежденный украинский боксер Денис Беринчик на автомобиле попал под ураган.
Легковес опубликовал в сторис Instagram несколько коротких роликов. На первом видео показано, как Денис вместе с мужчиной, который ехал с ним в авто, расчищают дорогу от упавших веток под проливным ливнем.
В другом ролике Беринчик предупреждает водителя, чтобы тот не спешил, так как из-за сильного дождя видимость была сильно ограничена.
На еще одном видео видно, ка боксер уже самостоятельно убирает с проезжей части сломанную ветку.
После начала войны Денис активно помогает украинской армии, занимаясь волонтерством. В начале марта же боксер записался в терроборону.
Ранее Беринчик показал свой побитый автомобиль.
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