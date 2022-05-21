Едва не стал участником аварии. Беринчик на автомобиле попал под ураган — фото

21 мая, 20:02
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В начале марта Беринчик записался в терроборону (Фото:K2 Promotions)

В начале марта Беринчик записался в терроборону (Фото:K2 Promotions)

Непобежденный украинский боксер Денис Беринчик на автомобиле попал под ураган.

Легковес опубликовал в сторис Instagram несколько коротких роликов. На первом видео показано, как Денис вместе с мужчиной, который ехал с ним в авто, расчищают дорогу от упавших веток под проливным ливнем.

Видео дня
Денис Беринчик via Instagram
Фото: Денис Беринчик via Instagram

В другом ролике Беринчик предупреждает водителя, чтобы тот не спешил, так как из-за сильного дождя видимость была сильно ограничена.

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Денис Беринчик via Instagram
Фото: Денис Беринчик via Instagram

На еще одном видео видно, ка боксер уже самостоятельно убирает с проезжей части сломанную ветку.

Денис Беринчик via Instagram
Фото: Денис Беринчик via Instagram

После начала войны Денис активно помогает украинской армии, занимаясь волонтерством. В начале марта же боксер записался в терроборону.

Ранее Беринчик показал свой побитый автомобиль.

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Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Бокс Ливень Ураган Фото Шторм Денис Беринчик

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