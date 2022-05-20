«Крутой дядя». Беринчик в вышиванке продемонстрировал потрясающую готовность на груше — видео 20 мая, 13:01 Цей матеріал також доступний українською На профессиональном ринге Беринчик провел 16 боев (Фото:Денис Беринчик via Instagram)

Непобежденный украинский боксер Денис Беринчик показал потрясающую физическую форму.



В Instagram было опубликовано видео, на котором легковес, одетый в вышиванку, наносит мощнейшие удары по груше.

Один из пользователей социальной сети отреагировал на ролик словами: «Крутой дядя».

Видео дня

На профессиональном ринге Беринчик провел 16 боев. Все они завершились победами украинца.

После начала войны Денис активно помогает украинской армии, занимаясь волонтерством. В начале марта же боксер записался в терроборону.

Ранее Беринчик показал свой побитый автоомобиль.

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