«Крутой дядя». Беринчик в вышиванке продемонстрировал потрясающую готовность на груше — видео

20 мая, 13:01
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На профессиональном ринге Беринчик провел 16 боев (Фото:Денис Беринчик via Instagram)

На профессиональном ринге Беринчик провел 16 боев (Фото:Денис Беринчик via Instagram)

Непобежденный украинский боксер Денис Беринчик показал потрясающую физическую форму.

В Instagram было опубликовано видео, на котором легковес, одетый в вышиванку, наносит мощнейшие удары по груше.

Один из пользователей социальной сети отреагировал на ролик словами: «Крутой дядя».

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На профессиональном ринге Беринчик провел 16 боев. Все они завершились победами украинца.

После начала войны Денис активно помогает украинской армии, занимаясь волонтерством. В начале марта же боксер записался в терроборону.

Ранее Беринчик показал свой побитый автоомобиль.

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Теги:   Бокс Видео Вышиванка Тренировки Денис Беринчик

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