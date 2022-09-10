«Скоро на украинском заговорит, живность». Украинский боксер отреагировал на миролюбивый тон пропагандистки Симоньян — фото 10 сентября, 21:56 Дмитрий Безус (Фото:Дмитрий Безус via Instagram)

Украинский боксер Дмитрий Безус отреагировал на миролюбивый тон российской пропагандистки Маргариты Симоньян.



Так называемая журналистка поделилась постом в Telegram, в котором она вспомнила, как две страны раньше жили вместе и звучали песни на двух языках.

«В этой ситуации лучшая картина будущего — это общая картина прошлого. Нашего общего прошлого, недавнего.

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Когда все вместе, когда День Победы, когда парад, когда и русский учат, и украинский. Когда и в кокошниках, и песни поют замечательные и на одном языке, и на другом", — написала Симоньян.

Безус опубликовал сообщение пропагандистки в сторис Instagram. От себя Дмитрий добавил: «Какие они мирные становятся… Скоро на украинском заговорит, живность».

Фото: Дмитрий Безус via Instagram

Ранее Безус высмеял одного из российских оккупантов, который остался без ноги после военного вторжения в Украину.

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