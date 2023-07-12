Украинский боксер возобновил карьеру и одержал первую победу за более чем четыре года — видео 12 июля, 09:32 Иван Редкач в последний раз побеждал в июне 2019 года (Фото:Иван Редкач via Instagram)

Украинский боксер полусреднего веса Иван Редкач, который в январе этого года заявлял о завершении карьеры, победил техническим нокаутом 41-летнего соперника из Никарагуа Элвина Переса.

Поединок состоялся в Атильо (Коста-Рика) на BN Arena.

Перес отказался продолжать поединок после третьего раунда.

Последний раз Редкач побеждал в июне 2019 года, когда одолел американца Девона Александера.

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В своем предыдущем поединке, который состоялся весной 2021 года, Редкач проиграл экс-чемпиону мира в первом полусреднем весе Реджису Прогрейсу.