«Я закончил с боксом». Известный украинский боксер заявил о завершении карьеры 16 января, 13:23 Иван Редкач провел 30 боев (Фото:Иван Редкач via Instagram)

Украинский боксер полусреднего веса Иван Редкач заявил, что завершает профессиональную карьеру.

Боксер сообщил в своем аккаунте в Twitter, что его бой с экс-чемпионом мира в четырех дивизионах Эдриеном Бронером отменен, после чего заявил, что уходит из бокса.

«Мне больно, украли ведь бой моей мечты, бой всей моей жизни. Бокс — это моя жизнь. Я пришел в боксерский зал, когда мне было 6 лет, благодаря моим болельщикам. Мы все ждали этого боя. И это не моя вина, что произошло. Простите меня.

Видео дня

В боксе много подлых людей, которые портят жизнь боксерам и ломают их мечты. Мне больно. Я закончил с боксом. Я был верен боксу, но когда у боксера связаны руки, он не может бороться", — написал Редкач.

Редкач провел в карьере 30 боев, из которых 23 выиграл, 6 проиграл, еще один поединок завершился вничью.

Ранее Редкач заявил, что готов провести бой против звездного земляка Василия Ломаченко.

