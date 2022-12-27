«Его не любит половина Украины». Известный боксер высказался о Ломаченко 27 декабря, 11:16 Иван Редкач (Фото:Иван Редкач via Instagram)

Известный украинский боксер Иван Редкач высказался о своем звездном соотечественнике и коллеге Василии Ломаченко.



Слова представителя первого полусреднего дивизиона приводит Fight.

Так, Иван, комментируя возможный бой Ломаченко против абсолютного чемпиона мира в легком весе американца Девина Хэйни, заявил, что Василий проиграет в этом поединке.

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«Если такое сражение сейчас состоится, то победит однозначно Хейни, потому что это молодой и перспективный американский боксер. Кроме того, у Василия сейчас очень много хейтеров, его не любит половина Украины. Габариты тоже на стороне Хэйни.

Это будет крутое сражение для Хейни, потому что он побьет двукратного олимпийского чемпиона, ведь он не сражался до этого с серьезными боксерами", — сказал Иван.

Сообщалось, что Хейни вышел на ринг к Ломаченко после победы украинца над Джемейном Ортисом и пообщался с ним по поводу потенциального боя.

Ранее Василий заявлял, что Девин — его самый желанный соперник, поскольку тот владеет всеми титулами в легком весе.