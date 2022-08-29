«Очень рад вернуться на ринг». Известный украинский боксер заявил, что хочет провести бой с Ломаченко 29 августа, 18:02 Иван Редкач не боксировал больше года (Фото:Иван Редкач via Instagram)

Украинский боксер Иван Редкач намерен провести бой со своим земляком Василием Ломаченко.

В своем аккаунте в Twitter Редкач рассказал, что возвращается на ринг и хочет стать чемпионом мира.

«Очень рад вернуться на ринг и забрать свою победу и титул чемпиона мира. Мне нужен бой с Ломаченко», — написал Редкач.



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very happy to be back in the ring and pick up my win and world title, I need a fight with Loma @VasylLomachenko https://t.co/1CKQusb2HE — Ivan Redkach (@ivan_redkach) August 25, 2022

Редкач подписал контракт с промоутерской компанией Star Boxing и будет выступать в легком дивизионе.

В последний раз Редкач выходил на ринг в апреле 2021 года, когда проиграл американцу Реджису Прогрейсу техническим нокаутом в шестом раунде.

Ранее сообщалось, что следующим соперником Василия Ломаченко станет непобежденный американец Джемейн Ортис. Поединок состоится 29 октября на арене Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке (США).



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