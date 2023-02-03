Промоутер назвал дату боя Усик — Фьюри 3 февраля, 17:48 Контракт на бой Усик — Фьюри еще не подписан (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что бой между чемпионом WBO, WBA, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александром Усиком и обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри состоится 29 апреля этого года.

По словам Уоррена, приоритетным местом проведения боя является Саудовская Аравия, а альтернативным — Великобритания, сообщает talkSPORT.

« Бой стопроцентно состоится в последнюю субботу апреля.

Видео дня

Я искренне считаю, что с местом его проведения мы определимся в течение следующих 6-7 дней, не больше», - сказал Уоррен.

Ранее промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что переговоры о поединке находятся на продвинутой стадии, однако еще остается уладить несколько нюансов, чтобы о бое объявили официально.

