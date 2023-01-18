Промоутер рассказал, когда может состояться бой Усик — Фьюри

18 января, 20:29
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Усик и Фьюри могут подраться уже в марте (Фото:Mirror Fighting via Twitter)

Усик и Фьюри могут подраться уже в марте (Фото:Mirror Fighting via Twitter)

Промоутер Фрэнк Уоррен рассказал, как идут переговоры по поединку между украинским чемпионом WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком и британским обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри.

По словам Уоррена, переговоры находятся на продвинутой стадии, однако еще остается уладить несколько нюансов, чтобы о бое объявили официально, сообщает talkSPORT.

«На этой неделе мы ожидаем несколько предложений, но ни одно из них еще не поступило, и тогда Тайсон должен принять решение.

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Я надеюсь, что это произойдет в конце марта, начале апреля, именно на это мы сейчас смотрим.

Так что, скрестив пальцы, мы договоримся об этой дате, но это точно произойдет", — сказал Уоррен.

Накануне Фьюри дерзко ответил Усику, который перед этим назвал британца пузатым.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс Александр Усик Тайсон Фьюри

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