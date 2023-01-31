Звездный боксер из низшего дивизиона готов к бою с Усиком — промоутер 31 января, 15:37 Сауль Канело Альварес — один из лучших боксеров мира (Фото:Ed Mulholland/Handout Photo via USA TODAY Sports)

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Канело Альварес не прочь выйти в ринг против обладателя поясов WBA, WBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александром Усиком.

По словам промоутера Эдди Хирна, нет ни одного бойца, с которым бы не хотел биться Альварес, сообщает Mirror.

В списке желанных соперников Альвареса присутствует и Усик, на которого мексиканец обратил внимание после победы украинца над Энтони Джошуа.



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«Он сказал: „Без проблем, я подерусь с Усиком“. Вы можете подумать, что он сошел с ума, что у него нет шансов, но при всем уважении Канело действительно бился бы с Усиком в первом тяжелом весе», — рассказал Хирн.



Скорее всего, следующим соперником Усика станет британский супертяжеловес Тайсон Фьюри.

Ранее промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что переговоры о поединке находятся на продвинутой стадии, однако еще остается уладить несколько нюансов, чтобы о бое объявили официально.

