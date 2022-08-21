«Его убили ударом ножом в шею». Семью Фьюри настигла ужасная трагедия

21 августа, 19:00
Чуть более недели назад Фьюри объявил о завершении карьеры (Фото:Тайсон Фьюри/Instagram)

Чуть более недели назад Фьюри объявил о завершении карьеры (Фото:Тайсон Фьюри/Instagram)

В семье британского чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри случилась ужасная трагедия.

О страшной утрате непобежденный атлет сообщил лично в Twitter.

«Мой двоюродный брат был убит прошлой ночью. Удар ножом в шею — это уже становится нелепым, что идиоты носят с собой ножи.

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Это нужно остановить. Покойся с миром, Рико Бертон", — написал Фьюри в социальной сети.

https://twitter.com/Tyson_Fury/status/1561300054744367104

Сам Тайсон накануне смотрел за реваншем между своим соотечественником Энтони Джошуа и украинским чемпионом мира по версиям WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring в супертяжелом весе Александром Усиком.

Также вчера вечером Фьюри публиковал в сторис Instagram видео, на которых он отдыхал на вечеринке вместе со своей женой Перис. Был ли на этом мероприятии его погибший брат — неизвестно.

Чуть более недели назад Фьюри объявил о завершении карьеры всего через три дня после своего возвращения в спорт.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Бокс Тайсон Фьюри Убийство Смерть

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