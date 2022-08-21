«Его убили ударом ножом в шею». Семью Фьюри настигла ужасная трагедия 21 августа, 19:00 Чуть более недели назад Фьюри объявил о завершении карьеры (Фото:Тайсон Фьюри/Instagram)

В семье британского чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри случилась ужасная трагедия.



О страшной утрате непобежденный атлет сообщил лично в Twitter.

«Мой двоюродный брат был убит прошлой ночью. Удар ножом в шею — это уже становится нелепым, что идиоты носят с собой ножи.

Видео дня

Это нужно остановить. Покойся с миром, Рико Бертон", — написал Фьюри в социальной сети.

Сам Тайсон накануне смотрел за реваншем между своим соотечественником Энтони Джошуа и украинским чемпионом мира по версиям WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring в супертяжелом весе Александром Усиком.

Также вчера вечером Фьюри публиковал в сторис Instagram видео, на которых он отдыхал на вечеринке вместе со своей женой Перис. Был ли на этом мероприятии его погибший брат — неизвестно.

Чуть более недели назад Фьюри объявил о завершении карьеры всего через три дня после своего возвращения в спорт.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.