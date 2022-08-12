«Счастливого пути». Фьюри объявил о завершении карьеры через три дня после возвращения в бокс 12 августа, 15:53 На профессиональном ринге Фьюри провел 33 боя (Фото:Тайсон Фьюри via Instagram)

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC британец Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры через три дня после своего возвращения в спорт.

«Огромное спасибо всем, кто вносил вклад в мою карьеру на протяжении многих лет. После тяжелых переговоров я наконец решил уйти. И в день своего рождения я говорю: «Счастливого пути».

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Большое спасибо всем, особенно жене Пэрис, которая помогала мне больше, чем кто-нибудь другой", — написал Тайсон в Instagram.

На профессиональном ринге Фьюри провел 33 боя и одержал 32 победы. Один поединок с его участием завершился вничью.

В своем последнем бою Фьюри нокаутом победил своего соотечественника Диллиана Уайта. По окончании поединка Тайсон объявил о завершении карьеры.

Позже Фьюри анонсировал свое возвращение ради третьего боя со своим соотечественником Дереком Чисорой, которого он уже дважды побеждал.

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