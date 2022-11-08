Украинский боксер, не знающий поражений, одержал 21-ю победу в карьере — видео

8 ноября, 11:04
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Для Черкашина это был 21-й бой на профессиональном ринге (Фото:Федор Черкашин via Facebook)

Для Черкашина это был 21-й бой на профессиональном ринге (Фото:Федор Черкашин via Facebook)

Украинский боксер Федор Черкашин, выступающий в среднем весе, одержал 21-ю победу в своей карьере.

Очередным соперником 26-летнего уроженца Харькова стал американец Натаниель Галлимор. Их бой состоялся в Миннеаполисе (США).

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Поединок продлился всю дистанцию, по итогам которой Федор одержал победу единогласным решением судей: 97−93, 99−91 и 100−90.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=8WmDjqPxrS8

Для Черкашина это был 21-й бой на профессиональном ринге. Все они завершились победами украинца.

Галлимор потерпел шестое поражение в карьере. На его счету также 22 победы и одна ничья.

Сообщалось, что непобежденный украинский боксер Дмитрий Безус поднялся после нокдауна и нокаутировал соперника.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Бокс Видео

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