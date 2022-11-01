«Я выиграл бой». Экс-соперник Усика раскритиковал судей в поединке против украинского боксера 1 ноября, 18:03 Усик победил Чисору единогласным решением судей (Фото:Matchroom Boxing via Twitter)

Британский супертяжеловес Дерек Чисора перед боем со своим земляком Тайсоном Фьюри поделился воспоминаниями о бое против украинского боксера Александра Усика.

В поединке между Чисорой и Усиком судьи по итогам 12 раундов отдали победу украинцу, однако британский боксер считает их решение ошибочным, сообщает BT Sport Boxing.

«Честно говоря, я побеждал в бою с Усиком. Я выиграл этот бой. Я отправил его в нокдаун, но мне его не засчитали. Это проблема. Я надеюсь, что в бою 3 декабря будут справедливы судьи и рефери», - сказал Чисора.

Видео дня

Свой следующий бой Чисора проведет против Фьюри 3 декабря 2022 года в Лондоне.

Сообщалось, что в андеркарде их боя поединок проведет украинский боксер Денис Беринчик, соперником которого будет француз Иван Менди.