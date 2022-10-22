«Он сошел с ума». Усик высказался о третьем бое между Фьюри и Чисорой 22 октября, 11:44 Сам Усик побеждал Чисору в 2022 году (Фото:Matchroom Boxing via Twitter)

Украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring Александр Усик высказался о третьем бое между британцами Тайсоном Фьюри, который владеет поясом WBC, и Дереком Чисорой.

Мнением о предстоящем поединке непобежденный уроженец Симферополя поделился в интервью YouTube-каналу K.O. Artist Sports.

«Вообще ничего не думаю по поводу этого сражения. Тайсон Фьюри сошел с ума», — сказал Усик.

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Бой между двумя британцами состоится 3 декабря 2022 года в Лондоне. Это будет уже третий поединок между Фьюри и Чисорой. Предыдущих два противостояния выиграл Тайсон.

После победы Усика над британцем Энтони Джошуа в реванше ожидалось, что Александр проведет бой именно с Фьюри. Но Тайсон заявил, что его следующим соперником станет не украинец, поскольку тот не планирует драться в этом году.

Сам Усик также встречался с Чисорой. В 2020 году Александр победил Дерека единогласным решением судей.