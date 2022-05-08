Претендент на пояс Усика нокаутировал соперника в первом раунде — видео

8 мая, 23:30
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Изначально соперником Чжилэя в этом поединке должен был стать хорват Филип Хргович (Фото:Joe Camporeale-USA TODAY Sports)

Изначально соперником Чжилэя в этом поединке должен был стать хорват Филип Хргович (Фото:Joe Camporeale-USA TODAY Sports)

Китайский боксер Чжан Чжилэй одержал очередную победу на профессиональном ринге.

Накануне 39-летний супертяжеловес встретился с американцем Скоттом Александром. С соперником Чжилэй разобрался уже в первом раунде, нокаутировав его ударом левой в голову.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=b0WPaNRmhDQ

Для непобежденного китайского боксера эта победа стала 24-й в карьере. На его счету также одна ничья.

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Александр проиграл в пятый раз на профессиональном ринге. В его активе 16 побед и две ничьи.

Интересно, что изначально соперником Чжилэя в этом поединке должен был стать хорват Филип Хргович, однако он позже снялся с боя, на кон в котором выставлялось звание официального претендента на пояс украинца Александра Усика по версии IBF.

Сообщалось, что в новом рейтинге лучших боксеров мира только один боец опережает Усика.

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Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Бокс Видео Александр Усик Нокаут

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